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Otomobil, yol kenarındaki kayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 18:39 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki yamaçta bulunan kayalara çarptı.

Otomobil, yol kenarındaki kayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Mustafa ÜSTÜBİ/SÖĞÜTLÜ (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki yamaçta bulunan kayalara çarptı. Sürücü yaralanırken, eşi ise yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, D-650 karayolu Söğütlü mevkiinde meydana geldi. Karasu yönüne giden Fevzi Demir yönetimindeki 54 D 9332 plakalı otomobil, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp yol kenarında yamaçta bulunan kayalara çarptı. Kazada, Fevzi Demir ve eşi Melek Demir yaralandı. Ağır yaralanan Melek Demir, kaldırıldığı Ferizli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fevzi Demir ise tedaviye alındı.

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Otomobil, yol kenarındaki kayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralıOtomobil, yol kenarındaki kayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralıOtomobil, yol kenarındaki kayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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