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Otomobil yolcu otobüsünün altında paramparça oldu!

YAŞAM HABERLERİ | 19.01.2018 15:09 | Son Güncelleme 3 saat önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Elbistan- Göksun karayolunun Erçene kavşağında meydana geldi. Gökhan Özcan yönetimindeki 46 EA 004 plakalı yolcu otobüsü ile İbrahim Sarıkurt'un kullandığı 46 E 2572 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kaza otobüsün altında kalarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü İbrahim Sarıkurt olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Şemsi, oğlu Mehmet Yusuf Sarıkurt ile otobüs şoförü Gökhan Özcan ve yolcularından Eşe Kebeli yaralandı.

Yaralılar, olay yerine elen ambulanslarla götürüldükleri Elbistan ve Afşin Devlet hastanelerinde tedaviye alındı. Otomobilde sıkışan İbrahim Sarıkurt'un cesedi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak morga konuldu. (DHA)

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trafik kazası Kahramanmaraş yolcu otobüsü afşin

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