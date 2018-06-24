Otomobil, yolda kanlar içinde yatan genci ezdi

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da vücudunun çeşitli yerlerindeki kesiklerle, kanlar içinde yolda yatan Ali Ay'ı (19) otomobil ezdi. Hayatını kaybettiği belirlenen Ay'ın otomobilin üzerinden geçmesiyle mi, yoksa daha önce mi öldüğü, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olay, saat 03.00 sıralarında Siyar Mahallesi Mersin Yolu girişi Seyir Terasları Parkı önünde meydana geldi. Abdullah İbrahim B. (25), yönetimindeki 42 ALK 85 plakalı otomobille yolda bir kişinin üzerinden geçtiğini fark etti. Aracını sağa çeken Abdullah İbrahim B., polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri otomobilin ezdiği kişinin yaşamanı yitirdiğini belirledi. Yapılan araştırmada, Ali Ay'a ait olduğu tespit edilen cesedin çeşitli yerlerinde kesikler olduğu ve parktan gelip, yola yığıldığı belirlendi. Ali Ay'ın, kaza nedeniyle mi, yoksa daha önce mi öldüğü, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
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