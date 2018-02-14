Otomobil, yolu ayıran bariyerlerin üzerinde asılı kaldı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yolu ayıran bariyerlerin üzerine çıktı.

İskenderun'da, E-400 Karayolu'nda seyir halindeki 31 V 9119 plakalı otomobil, adı açıklanmayan sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç, çift şeritli yolu ayıran bariyerlerin üzerine çıktı. Bir süre bariyerin üzerinde kendiliğinden ilerleyen otomobil daha sonra durdu. Aracın hasar gördüğü ve ilginç bir görüntüye neden olan kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.

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