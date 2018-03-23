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Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 19:51 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Bağlık Mahallesi Yukarı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.E. idaresindeki 67 LU 840 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Halime A.’ya (41) çarptı. Yere düşen kadının yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı kadın, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, kazaya karışan sürücü ifadesinin alınması için karakola götürüldü.
Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

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