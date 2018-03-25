Otomobil Yüksek Hızlı Tren inşaatına uçtu: 3 yaralı

Sivas’ta otomobilin Yüksek Hızlı Tren inşaatına uçması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 17.00 sıralarında Esenyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacer A. idaresindeki 58 AG 266 plakalı otomobil sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu yapımı devam eden Yüksek Hızlı Tren inşaatının içine uçtu. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan eşi Turan ve kızı Nisanur A. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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