HABER

Otomobilde 33 sikke ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 17:45 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, durumundan şüphelenilen otomobil sürücüsü A.H., polis tarafından durduruldu.

Otomobilde 33 sikke ele geçirildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, durumundan şüphelenilen otomobil sürücüsü A.H., polis tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada, 33 sikke ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ordu- Samsun yolu Tekkeköy ilçesinde, durumundan şüphelendikleri Bursa plakalı otomobilin sürücüsünü durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, çeşitli boyutlarda 33 sikke, 43 taş, 6 parça yanmış toprak ve 11 kemik parçası ele geçirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otomobilde ele geçirilen parçalara ise el koyuldu.

FOTOĞRAFLI

Otomobilde 33 sikke ele geçirildi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Afrin'de patlama!

Afrin'de patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Böyle vahşet görülmedi! Yavru kediyi parçaladı, sebebi şoke etti

Böyle vahşet görülmedi! Yavru kediyi parçaladı, sebebi şoke etti

İntihar girişimini çocuklarıyla izleyen vatandaşlara tepki

İntihar girişimini çocuklarıyla izleyen vatandaşlara tepki

Hakkari'de obeziteye dikkat etkinliği: 3 beyaza hayır diyoruz

Hakkari'de obeziteye dikkat etkinliği: 3 beyaza hayır diyoruz

Cizre’de çöl varanı yakalandı

Cizre’de çöl varanı yakalandı

Köylüler buldu! 1 metre uzunluğunda...

Köylüler buldu! 1 metre uzunluğunda...

Kayseri'de okuldan kovulan liseli öğrenci kadın müdür yardımcısını sırtından bıçakladı!

Kayseri'de okuldan kovulan liseli öğrenci kadın müdür yardımcısını sırtından bıçakladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.