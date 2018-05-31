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Otomobilde 38 sikke ile delikli taş ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 17:22 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da jandarma tarafından durdurularak aranan otomobilde çeşitli dönemlere ait delikli taş ile 38 sikke ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Otomobilde 38 sikke ile delikli taş ele geçirildi

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da jandarma tarafından durdurularak aranan otomobilde çeşitli dönemlere ait delikli taş ile 38 sikke ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunda oluşturulan kontrol noktasında S.G. yönetimindeki otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada, otomobilin bagaj bölümünde poşetler içerisinde 1 delikli taş ile 38 sikke bulundu. Çeşitli dönemlere ait olduğu belirtilen delikli taş ile sikkeler, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, sürücü S.G. gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Otomobilde 38 sikke ile delikli taş ele geçirildi

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