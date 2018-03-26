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Otomobilde 4 bin 200 paket kaçak sigara ele geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 13:56 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’da, polis tarafından şüphe üzerine durulan otomobilde gümrük kaçağı 4 bin 200 paket sigara ele geçirildi.

Otomobilde 4 bin 200 paket kaçak sigara ele geçti

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, polis tarafından şüphe üzerine durulan otomobilde gümrük kaçağı 4 bin 200 paket sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 10’uncu kilometresinde oluşturulan kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 4 bin paket 200 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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