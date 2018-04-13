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Otomobilde 41,5 kilo esrar ele geçti, çift gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 16:38 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’nın Bozova ilçesinde polisin şüphelenerek durdurduğu otomobilde yapılan aramada 41 kilo 500 gram esrar ele geçirilirken evli çift gözaltına alındı.

Otomobilde 41,5 kilo esrar ele geçti, çift gözaltında

BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Bozova ilçesinde polisin şüphelenerek durdurduğu otomobilde yapılan aramada 41 kilo 500 gram esrar ele geçirilirken evli çift gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında durumundan şüphelendikleri Azat T. yönetimindeki 27 AKF 20 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, bagajda poşetler içerisinde 41 kilo 500 gram esrar bulundu. Esrara el koyan ekipler, sürücü Azat T. ile eşi İrem T.'yi gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobilde 41,5 kilo esrar ele geçti, çift gözaltında

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