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Otomobilde 5 tabanca ele geçti; 1 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ | 25.01.2018 22:39 | Son Güncelleme 9 saat önce

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde polisin bir otomobilde yaptığı aramada, 5 tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden tabanca getirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Denizli-Aydın karayolu Umurlu Mahallesi'nde önlem alan polis ekipleri, A.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobili durdurdu. Yapılan aramada, otomobilin çeşitli yerlerine gizlenen poşetlere sarılı 5 tabanca ile 5 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü A.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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