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Otomobilde cinsel uyarıcı çikolata ve hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 12.01.2018 23:39 | Son Güncelleme 7 saat önce

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da polisin durdurulan bir otomobilde yaptığı aramada, kullanımı yasak olan cinsel uyarıcı hap ile cinsel içerikli çikolata ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Ş.O. yönetimindeki otomobili takibe aldı. Polis ekipleri, yapılan takibin ardından aracı durdurup arama yaptı. Aramada, toplum sağlığını tehlikeye atan ve kullanımı yasak alan cinsel uyarıcı bin 272 hap ile cinsel uyarıcı 578 çikolata ve 660 paket cinsel uyarıcı sıvı ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.O. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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