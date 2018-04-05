Otomobilde gizlenen uyuşturucu ’Rona’ buldu

Bursa’da bir otomobilin içindeki lambaya gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik arama köpeği Rona buldu. Yakalanan şahısların üzerinde de uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden tespit ettikleri bir otomobili takibe aldı. Ekipler, Osmangazi ve Yıldırım ilçesinde yaptıkları operasyonda durdurdukları otomobilde arama yaptı. Araçta yapılan aramada lambaya gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik arama köpeği Rona buldu.

Operasyonda A.T, M.K, Y.Ö. ve H.Ü. isimli 4 şahıs gözaltına alınırken, araçta ve şahısların üzerinde toplam 300 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş 50 gram esrar ile çeşitli renklerde 50 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.