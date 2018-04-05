HABER

Otomobilde gizlenen uyuşturucu ’Rona’ buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 15:01 | Son Güncelleme

Bursa’da bir otomobilin içindeki lambaya gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik arama köpeği Rona buldu.

Bursa’da bir otomobilin içindeki lambaya gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik arama köpeği Rona buldu. Yakalanan şahısların üzerinde de uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden tespit ettikleri bir otomobili takibe aldı. Ekipler, Osmangazi ve Yıldırım ilçesinde yaptıkları operasyonda durdurdukları otomobilde arama yaptı. Araçta yapılan aramada lambaya gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik arama köpeği Rona buldu.
Operasyonda A.T, M.K, Y.Ö. ve H.Ü. isimli 4 şahıs gözaltına alınırken, araçta ve şahısların üzerinde toplam 300 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş 50 gram esrar ile çeşitli renklerde 50 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler!Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler!
Ünlü DJ kurye çıktı!Ünlü DJ kurye çıktı!
Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!

Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

3 gencin feci sonu! Ebru Demir ses yarışmasına bile katılmıştı

3 gencin feci sonu! Ebru Demir ses yarışmasına bile katılmıştı

Çeşme gemisinde can pazarı!

Çeşme gemisinde can pazarı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.