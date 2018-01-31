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Otomobilde kaçak 990 paket sigara ele geçti

YAŞAM HABERLERİ | 31.01.2018 19:03 | Son Güncelleme

Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)- ADIYAMAN'da polis tarafından şüphe üzerine durdurularak aranan otomobilde gümrük kaçağı 990 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Adıyaman- Şanlıurfa karayolunda oluşturulan kontrol noktasında denetim yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.K. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 990 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken sürücü A.K. gözaltına alındı.

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