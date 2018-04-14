Otomobilde kaçak içki ve sigara ele geçirildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, polisin durdurup arama yaptığı otomobilde 150 paket gümrük kaçağı sigara ve 108 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Tekkeköy ilçesinde yaptığı yol kontrollerinde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Aramada, otomobilin bagaj kısmında 150 paket gümrük kaçağı sigara ile 100 şişe votka, 8 şişe viski ele geçirildi. Otomobil sürücüsü İ.P.(48) ve yanında bulunan T.A.(56) işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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