Otomobilde kaçak içki ve sigara ele geçirildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, polisin durdurup arama yaptığı otomobilde, 204 paket gümrük kaçağı sigara ve 44 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Tekkeköy ilçesinde yaptığı yol kontrollerinde Artvin'den Çorum'a yönüne giden otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada, 204 paket gümrük kaçağı sigara ile 44 şişe kaçak içki ele geçirildi. Otomobil sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı, emniyete götürüldü.
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