Otomobilde kaçak sigara ele geçirildi

Adıyaman’da, gerçekleştirilen uygulamada durdurulan otomobilde 245 karton kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Uğurca Köyü yakınlarında uygulama yapıldı. Yapılan yol kontrolünde M.B’nin kullandığı otomobil içerisinde yapılan aramalarda 245 karton kaçak sigara ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından kaçak sigaralar muhafaza altına alınırken M.B’nin kullandığı araç trafikten men edilerek oto parka çekildi.
M.B., isimli şahsa ise idari para cezası uygulandı.
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