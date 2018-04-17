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Otomobilde kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 14:48 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, polisin durdurup arama yaptığı otomobilde bin 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Otomobilde kaçak sigara ele geçirildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, polisin durdurup arama yaptığı otomobilde bin 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri,Tekkeköy ilçesinde yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurdukları Ahmet Ö. yönetimindeki otomobilde arama yaptı. Aramada, araçta bin 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücüsü Ahmet Ö., hakkında işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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