HABER

Otomobilde kilitli kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 18:06 | Son Güncelleme

Düzce’de otomobilde kilitli kalan 2 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi Bolu Caddesi üzerinde marketten alışveriş yapan aile, aldıklarını otomobile koydukları sırada aracın anahtarı otomobil içindeyken kapılar kilitlendi.

Düzce’de otomobilde kilitli kalan 2 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi Bolu Caddesi üzerinde marketten alışveriş yapan aile, aldıklarını otomobile koydukları sırada aracın anahtarı otomobil içindeyken kapılar kilitlendi. 2 yaşındaki İrem aracın içinde kaldı. Aile hemen Düzce Belediye itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar aracın kapısını açmaya çalıştı. Bu sırada küçük çocukta aracın içinde uyuya kaldı. İtfaiye ekipleri aracın kelebek tabir edilen arka küçük camı kırarak kapıya açarak çocuğu çıkardı.
Dede Veysal Demir, marketten alışveriş yaptıktan sonra eşyaları koyarken anahtarında aracın içinde olduğunu fark edemeyerek kapıyı kapattıklarında aracın kapılanın kilitlendiğini söyleyerek itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

İşte Tosun'un son imajı!İşte Tosun'un son imajı!
Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula teslim olmadıEski Brezilya Devlet Başkanı Lula teslim olmadı
Rusya'dan ABD'ye çok sert mesajRusya'dan ABD'ye çok sert mesaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

Serkan Çelebi yakalandı!

Serkan Çelebi yakalandı!

Kayınpeder-damat arasında yasak aşk iddiası... Olayla ilgili şok sözler: Kendi eşcinselliğini saklıyor

Kayınpeder-damat arasında yasak aşk iddiası... Olayla ilgili şok sözler: Kendi eşcinselliğini saklıyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bar çıkışı korkunç cinayet! Döverek öldürdüler

Bar çıkışı korkunç cinayet! Döverek öldürdüler

Korkunç cinayette yasak aşk iddiası

Korkunç cinayette yasak aşk iddiası

'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!

'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!

Adana'daki kanalda at arabasının görüntüsü sosyal medyayı salladı! Belediye'den açıklama geldi

Adana'daki kanalda at arabasının görüntüsü sosyal medyayı salladı! Belediye'den açıklama geldi

Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.