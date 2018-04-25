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Otomobilde mahsur kalan 6 aylık bebeği itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 15:16 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, kapıları otomatik kilitlenen otomobilde yaklaşık yarım saat mahsur kalan 6 aylık bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Otomobilde mahsur kalan 6 aylık bebeği itfaiye kurtardı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, kapıları otomatik kilitlenen otomobilde yaklaşık yarım saat mahsur kalan 6 aylık bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin Yörük Selim Mahallesi'ndeki ek binasına gelen ismi açıklanmayan aile, acil servise giriş yaptı. Arka koltukta 6 aylık bebeklerini bırakan aile hastaneye girerken, anahtarı araçta unuttu ve kapılar bir süre sonra otomatik kilitlendi.
Bir iki dakika sonra anne bebeği almak için geldiği otomobilin kapısını açamayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, vakit kaybetmeden kapıları açmak için çalışma başlattı. Ailenin endişeyle izlediği çalışmalar sonunda ekipler, sağ ön camı kırarak kapıyı açtı ve yaklaşık yarım saat araçta mahsur kalan bebeği kurtarıp annesine teslim etti.
Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Otomobilde mahsur kalan 6 aylık bebeği itfaiye kurtardıOtomobilde mahsur kalan 6 aylık bebeği itfaiye kurtardıOtomobilde mahsur kalan 6 aylık bebeği itfaiye kurtardıOtomobilde mahsur kalan 6 aylık bebeği itfaiye kurtardı

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