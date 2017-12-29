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Otomobilde sıkışan 2 yaralıyı itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ | 29.12.2017 13:00 | Son Güncelleme 3 saat önce

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilde sıkışan sürücü Burak B. (26) ve yanındaki Muharrem U. (29), itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ortaköy yolundan Ortaköy Mahallesi'ne seyir halinde olan Burak B. yönetimindeki 16 Y 3838 plakalı otomobil, Ahmet Türkel Çevreyolu ikinci etaptan gelip Ortaköy yoluna çıkan Nail D. (33) yönetimindeki 16 SHH 37 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki araç da savruldu. Kazada, otomobil sürücüsü ile yanında Muharrem U. araçta sıkışarak yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen İnegöl Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı. İki yaralı, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Araçlar ise çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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