Otomobilde sıkışan sürücü yarım saatte kurtarıldı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, otomobilin, kamyonetin kasasına bağlı vagona çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü Adem Ardıç, itfaiye ekibinin yarım saat süren çalışmasıyla çıkarıldı. Kaza, öğle saatlerinde, Kahta- Adıyaman yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Adem Ardıç yönetimindeki 34 SA 1029 plakalı otomobil, Hasancık beldesi yakınlarında Erkan Tutkun'un kullandığı 06 GE 3438 plakalı kamyonetin kasasına bağlı vagonla çarpıştı. Kazada sürücüler Tutkun ve Ardıç ile ismi öğrenilemeyen 1 çocuk yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Tutkun ile çocuk, sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bu sırada araçta sıkışan otomobil sürücüsü Ardıç için itfaiye ekipleri de zamanla yarıştı. Adem Ardıç'ı kurtarmak için çaba gösteren ekipler, yarım saatlik çalışma sonucu kurtardıkları sürücüyü sağlık görevlilerine teslim etti. Hastanede tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.
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