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Otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için seferber oldular (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2018 16:50 | Son Güncelleme

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ Bolu’da, TEM yolunda otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan Ezgi Özden (27) yaşamını yitirdi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Bolu’da, TEM yolunda otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan Ezgi Özden (27) yaşamını yitirdi. Kübra Nur Okuyucu'nun (26) ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Otomobilin sürücüsü Coşkun Ulu'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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