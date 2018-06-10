Otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için seferber oldular (2)

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Bolu’da, TEM yolunda otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan Ezgi Özden (27) yaşamını yitirdi. Kübra Nur Okuyucu'nun (26) ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Otomobilin sürücüsü Coşkun Ulu'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

