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Otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için seferber oldular

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2018 16:50 | Son Güncelleme

BOLU'da, TIR'a arkadan çarpan otomobilde sıkışarak yaralanan 3 kişiyi çıkarmak için itfaiye, 112 Acil, UMKE, Karayolları ve yoldan geçenler seferber oldu.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, TIR'a arkadan çarpan otomobilde sıkışarak yaralanan 3 kişiyi çıkarmak için itfaiye, 112 Acil, UMKE, Karayolları ve yoldan geçenler seferber oldu.

Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM yolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BDY 434 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından Hıdır Özgün yönetimindeki 33 AZD 26 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada araç sürücüsü ve yanında bulunan bilinçleri kapalı olduğu için kimlikleri tespit edilemeyen 2 kadın yaralandı. Hurdaya dönen ve tavan kısmı kopan araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için itfaiye, 112 Acil, UMKE, Karayolları ve yoldan geçenler seferber oldu. Yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kadınlar otomobilden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönüne ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
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