Otomobilde unutulan 2 yaşındaki Güneş öldü

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, iddiaya göre ailesinin otomobilde unuttuğu 2 yaşındaki Güneş Bulut, yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Eskihan kırsal mahallesinde meydana geldi. İlçe merkezinden 06 DR 6692 plakalı otomobil ile mahalleye dönen Bulut ailesi fertleri, iddiaya göre minik Güneş'i araçta unutup eve gitti. Bir süre sonra Güneş'i otomobilde hareketsiz gören yoldan geçen yakınları camı kırdı. Camı kırılarak araçtan çıkarılan minik Güneş, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen minik Güneş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için morga gönderilirken, olayı duyan yakınları ise hastaneye akın etti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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