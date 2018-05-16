Otomobilde uyuşturucu kullanırken yakalandılar

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Karasu ilçesinde gece yarısı otomobilde uyuşturucu kullanan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalanırken, yarım kilo bonzai ele geçirildi.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Karasu Küçükkarasu Mahallesi mevkiinde uygulama yaparken 2 kişiden şüphelendi. A.U. ve E.B.'nin otomobilde bonzai kullandığı belirlendi. Yapılan aramada ise şüphelilerin üzerinde yaklaşık yarım kilo bonzai maddesi ele geçirildi. Ayakta durmakta zorlanan 2 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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