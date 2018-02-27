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Otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 18:41 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polisin yol denetiminde durdurduğu otomobilde bir miktar esrar ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan ve yapılan tahlilerinde uyuşturucu kullandıkları belirlenen 4 kişi, gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

Otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile yakalandılar

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polisin yol denetiminde durdurduğu otomobilde bir miktar esrar ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan ve yapılan tahlilerinde uyuşturucu kullandıkları belirlenen 4 kişi, gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nin dün saat 22.00 sıralarında ilçe girişindeki Sim Köprüsü'nde yaptığı yol denetiminde, 4 kişinin bulunduğu otomobil, şüphe üzerine durduruldu. Otomobildeki şüphelilerden G.Y.'nin (38) üzerinden ruhsatsız 9 milimetre çapında bir tabanca, 6 mermi, 14 gram metamfetamin, 7 gram esrar ve 1 çakı; M.K.S.'nin (31) üzerinde 10 gram esrar ve esrar içiminde kullanılan aparatlar; Ö.Ş.'nin (21) üzerinde de 1 çakı ele geçirildi. A.Y.'de (27) ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. 4 şüphelinin uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarına yönelik yapılan kan tahlileri de pozitif çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile yakalandılar

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