Otomobilde yanındaki kadını öldürüp, intihar etti

SİVRİHİSAR (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında otomobilini emniyet şeridine çeken Hayati Gür (53), yanında oturan Derya Kuru'yu (43) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Sivrihisar-Ankara karayolunun 10'uncu kilometresindeki Böğürtlen mevkiinde meydana geldi. Hayati Gür, Derya Kuru ile Ankara'dan otomobille yola çıkıp, Eskişehir'de Sivrihisar yakınlarında aracı emniyet şeridine çekti. Gür, belinden çıkardığı ruhsatlı tabancasıyla Derya Kuru'nun başına ateş etti. Gür, daha sonra aynı silahı kendi başına dayayarak ateşledi. Yoldan geçen sürücülerin araç içerisinde 2 kişinin hareketsiz yattığını görüp durumu bildirilmelerinin ardından gelen ekipler Derya Kuru'nun ölmüş olduğunu belirledi. Yaralı olan Hayati Gür ise 112 ambulansıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gür, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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