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Otomobildeki gaz kaçağı mahalle sakinlerini tedirgin etti

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 09:02 | Son Güncelleme

Adıyaman’da park halindeki otomobilden otogaz yayılması mahalle sakinlerinde kokuya neden oldu.Olay Adıyaman merkez Eskisaray mahallesi Halk Eğitim Merkezi arkasında bulunan caddede meydana geldi.

Otomobildeki gaz kaçağı mahalle sakinlerini tedirgin etti

Adıyaman’da park halindeki otomobilden otogaz yayılması mahalle sakinlerinde kokuya neden oldu.
Olay Adıyaman merkez Eskisaray mahallesi Halk Eğitim Merkezi arkasında bulunan caddede meydana geldi. Murat G.’ye ait otomobilin LPG tankından gaz kaçağı olduğu ve mahalleye koku yayıldığını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri belirtilen otomobilin gaz kaçağına müdahale ederek, olası bir patlamanın önüne geçti. Mahalle sakinleri itfaiyenin müdahalesiyle rahat bir nefes aldı.

Otomobildeki gaz kaçağı mahalle sakinlerini tedirgin etti

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