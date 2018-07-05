Otomobildeki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Dil' buldu

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde polisin, narkotik dedektör köpeği 'Dil' ile yaptığı aramada, 498 gram metemfetamin ve 22,1 gram esrar ele geçti. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 5'i, tutuklandı.
Avanos ilçesinde, polisin uygulama noktasında durumundan şüphelenip durdurduğu Kocaeli plakalı araçta, narkotik köpek 'Dil' ile arama yaptı. Aramada, 22,1 gram esrar ile 498 gram metemfetamin ve 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.
İlçeye uyuşturucu ticareti yapmak için geldiği öne sürülen şüphelilerin Kocaeli'nin Gebze ilçesi ile bağlantılı oldukları ortaya çıktı. Operasyonunun devamında Gebze'de uyuşturucu imal ettikleri belirlenen şüphelilere de baskın yapıldı. Gözaltına alınan biri yabancı uyruklu, 6 kişi, Gebze'de mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine kondu.
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