HABER

Otomobildeki yangın, beton mikserindeki suyla söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 11:35 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın, beton mikserindeki suyla söndürüldü.

Otomobildeki yangın, beton mikserindeki suyla söndürüldü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın, beton mikserindeki suyla söndürüldü.
Olay, gece saatlerinde Sarıkorkmaz Mahallesi Suphi Konak Caddesi'nde meydana geldi. Hanife Gelik yönetimindeki 67 LA 978 plakalı otomobil, hareket halindeyken motor kısmından alev aldı. Otomobili kenara çeken Gelik, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada yoldan geçen beton mikserinin sürücüsü, aracı durdurup, yangına müdahale etti. Yangın, mikserdeki suyla söndürüldü. Zarar gören otomobil, çekici ile yoldan kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobildeki yangın, beton mikserindeki suyla söndürüldüOtomobildeki yangın, beton mikserindeki suyla söndürüldü

PARTNERÜnlü yıldız bikinisinin üstünü giymediğini unutunca...Ünlü yıldız bikinisinin üstünü giymediğini unutunca...
Kargodaki termosifonda 9 kilo esrar ele geçirildiKargodaki termosifonda 9 kilo esrar ele geçirildi
Astsubay, 3'üncü kat balkonundan düştüAstsubay, 3'üncü kat balkonundan düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum

Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.