Otomobilden 2 bin 600 paket kaçak sigara çıktı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, polis gümrük kaçağı 2 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçak sigara getirerek piyasaya süreceği konusunda bilgi alınan Ö.G.'nin aracında Arama yaptı. Araçta 2 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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