Otomobilden 68 bin doları çalan şüpheliler Güney Amerikalı çıktı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da dün park halindeki otomobilin camını kırıp, içinde 68 bin dolar para olan çantayı çalan 4 şüpheli polisin müthiş takibiyle yakalandı. 2'si Perulu, 1'i Kolombiyalı, 1'i de Kübalı olduğu belirlenen şüpheliler, Avrupa'da toplu para çekme alışkanlığı olmadığı için Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde dün öğle saatlerinde, finans işleriyle uğraşan Melih S.'ye ait park halindeki aracın içerisinde bulunan 68 bin doları camı parke taşıyla kırarak alan 4 şüpheli olay yerinden kaçtı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Önce Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde aracın camının kırılıp paranın çalınma anını kameradan tespit eden ekipler, hırsızların Şehreküstü Meydanı yönüne kaçtığını tespit etti. Burada bir başka güvenlik kamerası görüntüsünden de panik halindeki 4 kişi belirlendi. Görüntülerde, şüphelilerden 2'si Hocahasan Mahallesi'ne doğru yön değiştiriyor, cadde üzerinde bekleyen 3'üncü kişi beyaz renkli otomobille gelen 4'üncü kişiyi çağırıyor, ardından diğer 2 kişiyi de alıp İstanbul Caddesi’nden Yalova yönüne doğru kaçıyorlar.