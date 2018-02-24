Otomobilden akü hırsızlığı kamerada

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'da birçok araçtan akü çaldıkları belirlenen 2 kişi ile hırsızlık malı satın alan 2 kişi gözaltına alındı. Hırsızlık anı, bir işyerinin güvenlik kamarasınca görüntülendi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, akü hırsızlığı şikayetlerinin artması üzerine çalışma başlattı. Araçlardan akü, ev ve işyerlerinden su sayacı çaldığı gerekçesiyle S.S (25) ve B.K. (35) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çalıntı oldukları tespit edilen çeşitli büyüklüklerde 9 akü ele geçirildi. Yapılan sorgularında zanlıların aküleri sattıklarını ifade ettikleri E.D. (39) ve M.D. (33) de gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Hırsızlık şüphelileri S.S ve B.K. tutuklanırken, diğer ikisi serbest bırakıldı.
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