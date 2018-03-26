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Otomobilden atılan poşetlerden 386 adet uyuşturucu hap çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 15:07 | Son Güncelleme

Osmaniye’de jandarma ekiplerince yapılan uygulama sırasında seyir halindeki otomobilden atılan poşetlerden 386 adet uyuşturucu hap çıktı.Alınan bilgiye göre, Toprakkale ilçesinde jandarma komutanlığınca D-400 Karayolu Sazlık mevkisinde oluşturulan arama noktasına yaklaşan 01 EAA 05 plakalı otomobil içerisinden yol kenarına poşet atıldığını fark eden ekipler, aracı durdurarak inceleme gerçekleştirdi.Poşetin atıldığı bölgede yapılan aramada 4 ayrı poşet içerisinden 386 adet pembe renkli uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen hap ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan İ.K (35) ve M.G (30) çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Otomobilden atılan poşetlerden 386 adet uyuşturucu hap çıktı

Osmaniye’de jandarma ekiplerince yapılan uygulama sırasında seyir halindeki otomobilden atılan poşetlerden 386 adet uyuşturucu hap çıktı.
Alınan bilgiye göre, Toprakkale ilçesinde jandarma komutanlığınca D-400 Karayolu Sazlık mevkisinde oluşturulan arama noktasına yaklaşan 01 EAA 05 plakalı otomobil içerisinden yol kenarına poşet atıldığını fark eden ekipler, aracı durdurarak inceleme gerçekleştirdi.
Poşetin atıldığı bölgede yapılan aramada 4 ayrı poşet içerisinden 386 adet pembe renkli uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen hap ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan İ.K (35) ve M.G (30) çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

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