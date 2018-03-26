Osmaniye’de jandarma ekiplerince yapılan uygulama sırasında seyir halindeki otomobilden atılan poşetlerden 386 adet uyuşturucu hap çıktı.

Alınan bilgiye göre, Toprakkale ilçesinde jandarma komutanlığınca D-400 Karayolu Sazlık mevkisinde oluşturulan arama noktasına yaklaşan 01 EAA 05 plakalı otomobil içerisinden yol kenarına poşet atıldığını fark eden ekipler, aracı durdurarak inceleme gerçekleştirdi.

Poşetin atıldığı bölgede yapılan aramada 4 ayrı poşet içerisinden 386 adet pembe renkli uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan İ.K (35) ve M.G (30) çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.