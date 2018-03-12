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Otomobilden havaya ateş eden şahıslar kovalamaca sonucu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 10:36 | Son Güncelleme

Konya’da otomobilden havaya ateş eden arkadaşıyla birlikte polisin ’dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.Olay, saat 04.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi.

Konya’da otomobilden havaya ateş eden arkadaşıyla birlikte polisin ’dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.
Olay, saat 04.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. 42 FPN 66 plakalı otomobiliyle arkadaşı A.N.Ö.’yü yanına alarak bir süre gezdi. Daha sonra A.N.Ö., arkadaşına bilmediği kişiler tarafından yeğeninin tehdit edildiğini ve bu durumdan çok rahatsız olduğunu anlattı. Bu sırada devriye gezen polis ekibi, durumundan şüphelendiği otomobili takibe aldı. Polis takibinden habersiz olan A.N.Ö., seyir halindeyken tabancayla havaya 8 el ateş etti. Bunun üzerine takipte olan polis, sürücüye ’dur’ ihtarında bulundu. Sürücünün ’dur’ ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından otomobili durduran polis, araçta bulunan B.K. ve A.N.Ö.’yü etkisiz hale getirdi.

“Cinayet işledim gel beni al”
Bu sırada 127 promil alkollü olduğu öğrenilen ve ehliyeti olmayan sürücü B.K.’nin, cep telefonuyla birini arayarak “cinayet işledim gel al beni” demesi dikkat çekti. Telefon görüşmesinin ardından tekrar polis ekiplerine itiraz eden alkollü sürücü, “Beni tüm Konya’ya sorun. Deyin ki B.K. nasıl biri. Ben trafiği de asayişi de tanırım. Alın bakın telefonuma bir sürü polis arkadaşım var” diyerek kendini savunmaya çalıştı. Arabada yapılan aramada ise A.N.Ö.’nün havaya ateş ettiği silah bulundu. Havaya ateş eden ve alkollü olduğu öğrenilen A.N.Ö.’ye Kabahatler Kanunundan 3 bin lira idari para cezası kesilirken, araç sürücüsü B.K.’ye ise ikinci kez ehliyetsiz araç kullanmaktan, kırmızı ışıkta geçme, dur ihtarına uymama, trafiği tehlikeye düşürmekten 5 bin 740 lira idari para cezası kesildi. Otomobil ise otoparka çekildi. Gözaltına alınan 2 kişi daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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