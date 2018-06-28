HABER

Otomobilden indiren akrabası için gasp ihbarında bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 15:09 | Son Güncelleme

KARABÜK'te S.M., yolda tartışıp otomobilden indirdiği akrabası Ayla M.'nin 'otomobilimi gasp etti' ihbarı üzerine gözaltına alındı.

Otomobilden indiren akrabası için gasp ihbarında bulundu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te S.M., yolda tartışıp otomobilden indirdiği akrabası Ayla M.'nin 'otomobilimi gasp etti' ihbarı üzerine gözaltına alındı.
Zonguldak'ta Ayla M., polisi arayıp, otomobilinin gasp edildiği ihbarında bulundu. Harekete geçen ekipler, Zonguldak Caddesi'nde şüpheli S.M.'yi park halindeki otomobilin başında beklerken yakaladı. Gözaltına alınan S.M., 3 Nisan Polis Merkezi'ne götürüldü. İhbarı yapan Ayla M. de polis merkezine geldi. Akrabası olan S.M.'den şikayetçi olmayan Ayla M., akrabalarını barıştırmak için çıktıkları yolda kavga ettiklerini, otomobilden 14 yaşındaki oğlu ve kendisini indirince de ihbarda bulunduğunu söyledi. S.M., alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobilden indiren akrabası için gasp ihbarında bulunduOtomobilden indiren akrabası için gasp ihbarında bulunduOtomobilden indiren akrabası için gasp ihbarında bulundu

PARTNERGenç kızlar sokağa çıkıp galibiyeti böyle kutladıGenç kızlar sokağa çıkıp galibiyeti böyle kutladı
Rus subay Karloviç'in mezarı Kars Müze Müdürlüğü'ne taşındıRus subay Karloviç'in mezarı Kars Müze Müdürlüğü'ne taşındı
Gazeteci Deniz Yücel'in ifadesi yurtdışında alınacakGazeteci Deniz Yücel'in ifadesi yurtdışında alınacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Cem Yılmaz'dan yıllar sonra gelen Defne Samyeli itirafı

Cem Yılmaz'dan yıllar sonra gelen Defne Samyeli itirafı

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afra Rabia Demirel hayatını kaybetti

Afra Rabia Demirel hayatını kaybetti

Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti

Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti

Sarıkız örümceği paniği... Sarıkız örümceği ısırığı tedavisi nasıl yapılır?

Sarıkız örümceği paniği... Sarıkız örümceği ısırığı tedavisi nasıl yapılır?

Otomobilde aç, susuz ve havasız bırakılan köpeği polis kurtardı

Otomobilde aç, susuz ve havasız bırakılan köpeği polis kurtardı

İnsanlık öpüşmeyi nasıl keşfetti?

İnsanlık öpüşmeyi nasıl keşfetti?

Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha

Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.