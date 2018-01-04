Otomobilden inip kılık değiştirdiler! E-5'te büyük oyun

E-5 Otoyolu Çobançeşme mevkiinde bulunan boş bir alana gelen dilenciler, burada üstlerini değiştirdi. Yeni kıyafetlerini çıkartıp aracın bagajındaki eski kıyafetleri giyen bir grup dilenci ardından E-5 Otoyolunda dilenmeye başladı.
Kucağında çocuk ve elindeki “Açız” yazılı tabelayla duygu sömürüsü yaparak trafikteki araç sürücülerinden para dilenen dilenciler, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Polisin kovalamasının ardından kucağında çocukla yakalanan dilenciye, ekipler tarafından cezai işlem uygulandı. Polisler tarafından yakalanan dilenciler, kendilerini çeken kameramana tepki gösterdi.
Görüntülerde dilenciler önce boş alana arabalarıyla geliyorlar. Ardından üstlerini değiştiren dilenciler, otoyolda kucağında çocukla dilenmeye başlıyor. İnsanların duygularını bu yolla sömüren şahıslar polis tarafından yakalanırken, o anlar da kameralarca kaydediliyor. (İHA)
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