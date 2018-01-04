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Otomobilden inip kılık değiştirdiler! E-5'te büyük oyun

YAŞAM HABERLERİ | 04.01.2018 10:41 | Son Güncelleme 4 saat önce

E-5 otoyolu Çobançeşme mevkiine otomobille gelen bir grup dilenci kıyafetlerini değiştirdikten sonra yola çıkarak kucağında çocukla dilenmeye başladı. Dilencilerin kılık değiştirerek otoyolda dilenmesi polis tarafından engellendi.

E-5 Otoyolu Çobançeşme mevkiinde bulunan boş bir alana gelen dilenciler, burada üstlerini değiştirdi. Yeni kıyafetlerini çıkartıp aracın bagajındaki eski kıyafetleri giyen bir grup dilenci ardından E-5 Otoyolunda dilenmeye başladı.

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Kucağında çocuk ve elindeki “Açız” yazılı tabelayla duygu sömürüsü yaparak trafikteki araç sürücülerinden para dilenen dilenciler, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Polisin kovalamasının ardından kucağında çocukla yakalanan dilenciye, ekipler tarafından cezai işlem uygulandı. Polisler tarafından yakalanan dilenciler, kendilerini çeken kameramana tepki gösterdi.

Görüntülerde dilenciler önce boş alana arabalarıyla geliyorlar. Ardından üstlerini değiştiren dilenciler, otoyolda kucağında çocukla dilenmeye başlıyor. İnsanların duygularını bu yolla sömüren şahıslar polis tarafından yakalanırken, o anlar da kameralarca kaydediliyor. (İHA)

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Otoyol kıyafet dilenci çobançeşme mevkii E-5 otoyolu

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bunlar gibi ne kadar sahtekar var ülkemde bunlar yüzünden belkide hakiki ihtiyaç sahiplerine ulaşılamıyor veya sahte karlar diye yardım edilmiyor bu ve bunlar gibi sahtekarlara yani dilencilere para verilmesin devlet zaten yardım yapıyor fakirlere bu sahte karlar devlettende yardım alıyor.halkımız bilinçli olsun bu sahte karlara yardım etmesin asıl ihtiyacı olanlara yardım edilsin allah kimseyi açlıktan imtihan etmesin amin.
artık suriyelilerin işledikleri suçları suriyeliler yaptı denmiyor, televizyonlar korkularından bu tür haberleri Türk vatandaşları yapmış gibi veriyorlar
yapılan bir araştırmaya göre dilencilerin neredeyse tamamının(%98) bunu meslek edindiği, % 70 inin orta üst ve daha fazla gelir elde eden guruba girdiği, % 70-85 inin islamiyetten haberdar olmadığı ve hatta Müslüman bile olmadığı,%15-30 luk kısmının allah korkusu olmadığı hatta ateist olduğu, tamamını da cezalar caydırıcı olmadığı için devlet otoritesini takmadığı belirtilmiş.. kendilerine para verenlerin bile arkasında alay edip küfür ettiklerini bile bile hala daha bunlara inananların pisikolojik tedavi görmeleri gerekiyor sanırım. o nedenle kendini acındıranlara kesinlikle inanmamalıyız.
Bu suriyeliler Türkiye yi rezil ettiler hırsızlık bunlarda dilencilik bunlarda kadın satıcılığı bunlarda kadına kıza sarkıntılık yapmak bunlarda Türk ün işini bunlar aldı Türk ün aşını bunlar yiyor Türk talebelerin hakkını gasp ettiler karşılıksız burs maaş ekmek elden su gölden hiç bir iş yapmadan yalnız ca çocuk üretimi ile ilgilenmek bunlarda 10 -15 sene sonra TÜRK ler azınlıkta kalacak çünkü fare gibi ürüyorlar senede iki tane doğuruyorlar 4 sene olmuş geleli altıncı eli kulağında doğuracak.Bayram ziyaretine gidiyorlar sa memleketlerinde yaşayabilirler yollayın bunları memleketlerine.
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