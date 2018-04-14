Otomobilden kaçak içki ve sigara çıktı

Samsun’da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilden 108 şişe kaçak içki ve 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Tekkeköy ilçesinde yapılan uygulamada, ekipler şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. İsmail P.’nin kullandığı otomobilde yapılan aramada, toplamda 108 şişe kaçak içki ve 150 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayın ardından araç sürücüsü İsmail P. ve yanında bulunan Temel A., ekipler tarafından gözaltına alındı.
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