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Otomobilden tabanca, cop, kelepçe ve bıçak çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 15:31 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Buharkent ilçesinde, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, cop, kelepçe ve 3 bıçak ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Otomobilden tabanca, cop, kelepçe ve bıçak çıktı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Buharkent ilçesinde, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, cop, kelepçe ve 3 bıçak ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün öğle saatlerinde ilçe girişinde yaptıkları yol denetiminde, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, torpido gözünde 1 ruhsatsız tabanca, dolu şarjör, cop, kelepçe ve 3 bıçak ele geçirildi. Otomobili kullanan B.C.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin, jandamadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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