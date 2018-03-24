Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Bursa’nın İznik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Atatürk Caddesi’nde 16 H 8155 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan İsmail Aka (19), tali yoldan çıkmak üzere olan Cevdet Turan’ın (56) kullandığı 16 H 8535 plakalı otomobiline çarptı. Kazada kask takmayan motosiklet sürücüsü İsmail Aka yaralandı. Yerde yatan genç sürücüye ilk müdahale vatandaşlardan geldi. Daha sonra 112 sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Aka, İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son ankette 'pes' dedirten sonuç!
Mahkemede şok sözler! 'Daha önce de erkeklerle birlikte oldum'
Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu
Erdoğan'dan vatandaşa esprili yanıt: No, no, no, no!
Yunanistan'da FETÖ operasyonu!
Böyle kardeş kavgası görülmedi! Kapılara, camlara yazı yazıyorlar
ABD bu olayla çalkalanıyor!
5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
ABD arşivinden çıkan Türkiye
Lotodan büyük ikramiye kazanan kadın: 'Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum