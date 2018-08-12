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Otomobile çarpan motosikletli yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 15:12 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, kavşaktan dönüş yapan otomobile hızla çarpan motosiklet sürücüsü Onur Türk (19) yaralanırken, otomobil sürücüsü Bayram Buyurman'ın (85), 27 yıldır yenilemediği ehliyetine el konuldu.

Otomobile çarpan motosikletli yaralandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK'te, kavşaktan dönüş yapan otomobile hızla çarpan motosiklet sürücüsü Onur Türk (19) yaralanırken, otomobil sürücüsü Bayram Buyurman'ın (85), 27 yıldır yenilemediği ehliyetine el konuldu. Buyurman, hastaneden alacağı sağlık raporu sonrası ehliyetini geri alabilecek.
Kaza, Kurtuluş Mahallesi Kezban Durağı Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan Bayram Buyurman idaresindeki 78 BB 167 plakalı otomobile kent merkezine doğru giden Onur Türk idaresindeki 78 SJ 276 plakalı motosiklet hızla çarptı. Yola savrularak yaralanan Onur Türk, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, 27 yıldır yeniletmediğini belirledikleri ehliyetine el koyduğu Bayram Buyurman'a hastaneye gitmesini, 'araç kullanabilir' diye sağlık raporu aldıktan sonra ehliyetini geri alabileceğini belirtti. Buyurman'ın otomobili kaza yerine gelen torununa teslim edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Otomobile çarpan motosikletli yaralandıOtomobile çarpan motosikletli yaralandıOtomobile çarpan motosikletli yaralandıOtomobile çarpan motosikletli yaralandı

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