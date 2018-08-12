HABER

Otomobile çarpan motosikletli yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 16:48 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, kavşaktan dönüş yapan otomobile hızla çarpan motosiklet sürücüsü Onur Türk (19) yaralanırken, otomobil sürücüsü Bayram Buyurman'ın (85), 27 yıldır yenilemediği ehliyetine el konuldu.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK'te, kavşaktan dönüş yapan otomobile hızla çarpan motosiklet sürücüsü Onur Türk (19) yaralanırken, otomobil sürücüsü Bayram Buyurman'ın (85), 27 yıldır yenilemediği ehliyetine el konuldu. Buyurman, hastaneden alacağı sağlık raporu sonrası ehliyetini geri alabilecek. Kaza, Kurtuluş Mahallesi Kezban Durağı Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan Bayram Buyurman idaresindeki 78 BB 167 plakalı otomobile kent merkezine doğru giden Onur Türk idaresindeki 78 SJ 276 plakalı motosiklet hızla çarptı. Yola savrularak yaralanan Onur Türk, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, 27 yıldır yeniletmediğini belirledikleri ehliyetine el koyduğu Bayram Buyurman'a hastaneye gitmesini, 'araç kullanabilir' diye sağlık raporu aldıktan sonra ehliyetini geri alabileceğini belirtti. Buyurman'ın otomobili kaza yerine gelen torununa teslim edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERAşık oldu herkes onu tanıdıAşık oldu herkes onu tanıdı
Tuzla'da alev alan yat battı: 3 kişi kurtarıldıTuzla'da alev alan yat battı: 3 kişi kurtarıldı
Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar, Malatya'daKara Kuvvetleri Komutanı Dündar, Malatya'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

Beyaz O Ses Türkiye'den bölüm başı ne kadar alacak?

Beyaz O Ses Türkiye'den bölüm başı ne kadar alacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan

Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan

Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!

Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'nın Aladağ ilçesinde mağaraya giren 6 kişiden 3'ü kayboldu

Adana'nın Aladağ ilçesinde mağaraya giren 6 kişiden 3'ü kayboldu

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Balıkesir Erdek'te köpeğe sıcak suyla işkence

Balıkesir Erdek'te köpeğe sıcak suyla işkence

Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi

Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi

Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...

Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...

İznik’te sazlık alanda yangın! Alevler karanlığı kızıla çevirdi

İznik’te sazlık alanda yangın! Alevler karanlığı kızıla çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.