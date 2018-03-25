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Otomobile zorla bindirilerek kaçırılan genç kadın, polis operasyonuyla kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 14:26 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, 2 kişi tarafından otomobile zorla bindirilerek, kaçırıldığı öne sürülen E.D.

BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'da, 2 kişi tarafından otomobile zorla bindirilerek, kaçırıldığı öne sürülen E.D. (20) isimli genç kadın, polisin çalışmasıyla kurtarılıp, ailesine teslim edildi.
Olay, dün gece, Bafra ilçesinde meydana geldi. E.D. (20) isimli genç kadın, iddiaya göre, 2 kişi tarafından otomobile zorla bindirilip, kaçırıldı. Olayı görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipler, E.D.'nin bindirildiği aracın Aktekke mevkisinde olduğunu belirledi. Otomobilin bulunduğu bölgeye gelen ekipler, sürücünün durması yönünde uyarı yaptı. Polisin uyarısını dikkate almayıp, kaçmaya çalışan sürücü, kısa süre sonra durduruldu. Ekipler, E.D.'yi otomobilde baygın halde bulurken, araçtakilerin A.D. (30) ve A.Ö. (28) olduğunu belirledi. Şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı. E.D. ise ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Şüphelilerden şikayetçi olan E.D., tedavisinin ardından ailesine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. ve A.Ö., nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla ikmalen getirilmek üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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