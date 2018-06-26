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Otomobili arızalanan sürücü, başka aracın çarpmasıyla öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 11:24 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, arızalanan otomobilden inen Salim Altaş (23), bu sırada gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otomobili arızalanan sürücü, başka aracın çarpmasıyla öldü

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, arızalanan otomobilden inen Salim Altaş (23), bu sırada gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam Şanlıurfa-Suruç karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Salim Altaş, plakası öğrenilemeyen otomobiliyle hareket haliydeyken aracı bilinmeyen nedenle arızalandı. Arızalanan aracından inen Altaş'a, bu sırada yoldan geçen başka bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan Altaş, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve araştırama Hastanesi'ne götürüldü. Acilde tedaviye alınan Altaş doktorların tüm çabasına rağmen kurtulamadı. Altaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı.

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