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Otomobili çamura saplanınca oğlu ve dedesini av tüfeği ile vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 12:50 | Son Güncelleme

KONYA'da emekli Ömer Cengiz (50), otomobilini çamurlu yere park edip, saplanmasına neden olduğu iddiasıyla tartıştığı oğlu Asım Can Cengiz'i (23) bacağından av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı.

Otomobili çamura saplanınca oğlu ve dedesini av tüfeği ile vurdu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da emekli Ömer Cengiz (50), otomobilini çamurlu yere park edip, saplanmasına neden olduğu iddiasıyla tartıştığı oğlu Asım Can Cengiz'i (23) bacağından av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı. Çıkan arbede sırasında tüfeğin ateş alması sonucu dedesi Hasan Cengiz (89) de sağ bacağından yaralandı. Oğlunun kendisine demir parçasıyla vurmasıya boynundan, arbede sırasında da elinden yaralanan Ömer Cengiz, tedavi için gittiği sağlık ocağında yakalandı.
Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi Dindar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Cengiz, oğlu Asım Can Cengiz'e otomobilini çamurlu yere park edip, saplanmasına neden olduğunu ileri sürüp tepki gösterdi. Bunun üzerine baba ve oğul arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Asım Can Cengiz, eline aldığı demir parçasını babası Ömer Cengiz'in boynuna vurdu. Buna sinirlenen Ömer Cengiz de evden aldığı av tüfeğiyle oğlunun üzerine ateş açıp bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan Asım Can Cengiz, babası Ömer Cengiz'in elindeki tüfeği almak istedi. Yaşanan arbede sırasında ateş alan tüfekten çıkan saçmalar kavgayı ayırmaya gelen dedesi Hasan Cengiz'in sağ bacağına saplandı. Yaralı Asım Can Cengiz ve Hasan Cengiz, çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
SAĞLIK OCAĞINDA YAKALANDI
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra suç aleti tüfekle birlikte kaçan Ömer Cengiz'i yakalamak için çalışma başlattı. Polis, demir parçasıyla aldığı darbe sonucu boynundan ve arbede sırasında elinden yaralanan Ömer Cengiz'i, otomobiliyle tedavi gittiği için sağlık ocağında yakalayarak gözaltına aldı. Elinde kırık olduğu belirlenen Ömer Cengiz, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ömer Cengiz'in polisteki ilk ifadesinde, otomobilinin çamura saplanması nedeniyle oğluyla tartıştığını ve oğluyla daha önceden de aralarında problem olduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

​FOTOĞRAFLI

Otomobili çamura saplanınca oğlu ve dedesini av tüfeği ile vurduOtomobili çamura saplanınca oğlu ve dedesini av tüfeği ile vurduOtomobili çamura saplanınca oğlu ve dedesini av tüfeği ile vurdu

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