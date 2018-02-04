Otomobili düz kontak yapıp çaldı

Adana’da otomobili düz kontak yapıp çalan zanlı polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, otomobili çalınan bir kişi Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine başvurdu. Polis otomobilin çalındığı yerde yaptığı çalışmada çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü izleyerek çalınan otomobilin Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi tarafına götürüldüğünü saptadı. Polis mahallede yaptığı çalışmada otomobili bir evin önünde buldu. Polis otomobili de Cengiz K’nın düz kontak yapıp çaldığını belirledi. Polis kısa süre sonra zanlıyı da yakaladı. Emniyete getirilen zanlı otomobili kendisinin çalmadığını ileri sürdü. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.