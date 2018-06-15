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Otomobili ile dereye uçan imam öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 22:17 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'de, otomobili ile dereye uçan imam Mesut Düzgün (24), yaşamını yitirdi.

Otomobili ile dereye uçan imam öldü

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE'de, otomobili ile dereye uçan imam Mesut Düzgün (24), yaşamını yitirdi.
Kaza saat 16.00 sıralarında, Esenler köyü yakınlarında meydana geldi. Esenler köyü camii imamı Mesut Düzgün, yönetimindeki 01 BRL 86 otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki dereye uçtu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dere yatağına inen ekipler, ters dönen otomobilde sürücünün cansız bedenine ulaştı. Otomobilden çıkarılan Mesut Düzgün'ün cesedi otopsi için Gümüşhane Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu arada, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Mesut Düzgün'ün, yaz ayında geçici görevle Esenler köyü camiinde imam olarak görev aldığı öğrenildi.

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Otomobili ile dereye uçan imam öldüOtomobili ile dereye uçan imam öldü

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