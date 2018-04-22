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Otomobili yine arızalanınca kendisine tamirci öneren arkadaşını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 14:36 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Tolgahan K., tamir ettirdiği otomobili kısa süre sonra yeniden arızalanınca, kendisine oto tamircisini öneren arkadaşı Özkan Bozlak'ı (39) çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü.

Otomobili yine arızalanınca kendisine tamirci öneren arkadaşını öldürdü

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Tolgahan K., tamir ettirdiği otomobili kısa süre sonra yeniden arızalanınca, kendisine oto tamircisini öneren arkadaşı Özkan Bozlak'ı (39) çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi Ahmet Hamdi Akseki Caddesi'nde meydana geldi. Tolgahan K., arıza yapan otomobilini oto alım satım işi yapan arkadaşı Özkan Bozlak'ın önerdiği tamircide yaptırdı. Ancak Tolgahan K.'nin aracı seyir halindeyken yeniden arıza yaptı. Bunun üzerine Tolgahan K. ile Özkan Bozlak, telefonda tartıştı. Özkan Bozlak bir süre sonra tamirci dükkanına gitti. Başka bir araçla tamirciye gelen Tolgahan K., tartıştığı Bozlak'ın başına tabancayla bir el ateş etti. İşyeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin uzun süre kalp masajı yaptığı Bozlak, ambulansla götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Polis, işyeri sahibi ve çalışanlarının ifadesine başvurarak, olay sonrası kaçan Tolgahan K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Özkan Bozlak'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınları tarafından Aksaray'a götürüldü.

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Otomobili yine arızalanınca kendisine tamirci öneren arkadaşını öldürdü

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