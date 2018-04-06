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Otomobilin arka tekeri minibüsün camına girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 17:50 | Son Güncelleme

Eskişehir’de yaşanan trafik kazasın sonrasında otomobilin arka tekeri minibüsün ön camından içeri girdi.Kaza, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı üzerinde bulunan Kanlıpınar Altgeçiti’nde sabah saatlerinde yaşandı.

Otomobilin arka tekeri minibüsün camına girdi

Eskişehir’de yaşanan trafik kazasın sonrasında otomobilin arka tekeri minibüsün ön camından içeri girdi.
Kaza, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı üzerinde bulunan Kanlıpınar Altgeçiti’nde sabah saatlerinde yaşandı. Servis minibüsü ile otomobilin karıştığı kaza sonucu sürücüler E.B. (25) ve Ö.E. (60) yaralandı. Kaza sonrası oluşan tablo bir çok insan tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, otomobilin arka tekeri minibüsün camından girerek askıda kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobil kurtarılırken, yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Otomobilin arka tekeri minibüsün camına girdi

Otomobilin arka tekeri minibüsün camına girdi

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